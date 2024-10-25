Украинский пропагандист: Катастрофа в Покровске и Мирнограде полностью на совести Зеленского

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В боях за Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) ВСУ уже ведут манёвренную оборону, поскольку нет линий укреплений, а в укрытиях, что «нарыли» местные власти, воевать нельзя.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка в районе Мирнограда и Покровска, к сожалению, очень медленно, но ухудшается. Тяжёлые бои на въезде в Новогродовку, в районе Крутого Яра. Наши воины сдерживают российское наступление, к сожалению, в манёвренных боях, нет там никакой линии обороны, как всегда. Просто пустые посадки, где под огнём нужно зарываться, обычная ситуация на фронте. Болтовня властей, что там кто-то что-то строит, какие-то линии обороны – всё это враньё. Что-то роют, но поскольку роют неграмотно, большая часть этих сооружений просто не занимается войсками. Ну, и полная несогласованность действий [с военными] военно-гражданских администраций, которым дают деньги… Враг уже подошёл на полтора километра к Мирнограду, он уже фактически на околицах. Как только они заскочат в сам Мирноград, там будет как всегда. Пехота врага получит точки накопления, подвалы, им будет лучше там совершать манёвры, и они пойдут вперёд. Естественно, с Мирнограда перепрыгнут на Покровск», – комментирует карту Бутусов.

«Мы видим, здесь даже не вся зона, которую они захватили с 1 августа, заметна, посмотрите, какое большое продвижение. Раньше там шли бои за каждое село месяцами, а сейчас враг просто проходит одно за другим. …И сейчас враг подошёл к Мирнограду и Покровску – это были важные шахтёрские города для Украины, которые добывали большое количество угля. И ситуация просто показывает, ну, такую безответственность власти…», – сокрушался пропагандист.