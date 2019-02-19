Украинский пропагандист неожиданно разоткровенничался в эфире

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинским политикам следует оставить местечковую риторику о грядущем развале Российской Федерации, которой, якобы, всего лишь стоит дождаться Киеву, после чего Крым и Донбасс вернутся под его контроль.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил украинский политолог, частый участник российских политических ток-шоу Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я езжу в Российскую Федерацию и знаю немного жизнь России. Она не разваливается, даже близко этого нет.

Давайте говорить объективно, санкции, которые применяются Соединенными Штатами, вообще ничтожно мало бьют по экономике Российской Федерации. И в экономическом смысле, и политическом смысле, Россия как страна существует и будет существовать.

Нельзя нам быть зашоренными, жить в капсуле и ждать, что Россия когда-нибудь развалится. Это холуйская и местечковая позиция.

Я хочу сказать, что, когда наши политики используют эту риторику, то они как бы подыгрывают США и Евросоюзу. Наши политики, которые не могут ничего делать, не хотят ничего сделать, для отмазки они делают публичные заявления. Если ты не способен ничего сделать, то хотя бы скажи какое-то отношение к тому, что происходит. Это плохо. Потеря нынешней политической элитой суверенитета государства Украина очевидна и ощущается каждый день», – сказал Вакаров.

Выступающий признался, что ему стыдно за руководство Украины.

«Вместо того, чтобы что-то делать, предпринимать и созидать в Украине, наша политика на сегодняшний день занимается только тем, что как мальчиш-плохиш задирается против России.

Вместо того, чтобы созидать и строить что-то в Украине, мы вот этим занимаемся, это очень плохо. И иногда мне за наших политиков, и особенно за ныне действующего президента, бывает очень стыдно, тем более, за Климкина», – признался Вакаров.