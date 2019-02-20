Украинский пропагандист признал, что Майдан обернулся катастрофой для Украины

20.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Ни одной проблемы, из-за которой скакали майданщики, за пять лет так и не было решено – Украина получила только войну, потерю территорий и дикие тарифы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день разные социологи говорят, что проблема номер один в Украине – это уровень бедности, проблема номер два – высокие тарифы, проблема номер три – коррупция и проблема номер четыре – война, которая идёт фоном. Точно такие же запросы у общества были в 2013 году – об уровне бедности, о коррупции. И что получается? Что мы с 2013 года за пять лет получили войну, потеряли территории, а требования остались те же самые. Только хуже. На тысячу процентов выросли тарифы», – признал Вакаров.