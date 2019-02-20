//exit;
20.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Украина
Просмотров:

Украинский пропагандист признал, что Майдан обернулся катастрофой для Украины

Ни одной проблемы, из-за которой скакали майданщики, за пять лет так и не было решено – Украина получила только войну, потерю территорий и дикие тарифы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На сегодняшний день разные социологи говорят, что проблема номер один в Украине – это уровень бедности, проблема номер два – высокие тарифы, проблема номер три – коррупция и проблема номер четыре – война, которая идёт фоном. Точно такие же запросы у общества были в 2013 году – об уровне бедности, о коррупции. И что получается? Что мы с 2013 года за пять лет получили войну, потеряли территории, а требования остались те же самые. Только хуже. На тысячу процентов выросли тарифы», – признал Вакаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть