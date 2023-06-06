Украинский пропагандист призвал захватить 20 тысяч заложников в Приднестровье для обмена

Украина может использовать население Приднестровья как «обменный фонд», захватив его в качестве заложников.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. Нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это нелегальное, это клоака, это просто место работы бандформирований в Восточной Европе. Потому, конечно, это нужно зачистить. И нам не нужно для этого захватывать территорию Молдовы и таким образом вступать в переговоры или конфликт с властью Молдовы. Нам нужно поддержать те национально-освободительные движения, которые есть, помочь им, возможно, какими-то ресурсами.

Таким образом, я думаю, что при помощи добровольческого движения очистить территорию», – сказал эксперт.

По его словам, украинской армии заходить в ПМР на какое-то длительное время просто нет смысла.

«Потому я не вижу здесь дипломатических проблем, я вижу угрозу. Я вам гарантирую, что как минимум 20 тысяч пленных мы можем взять, если поможем национально-освободительному движению, добровольческому, я бы это так назвал. Конечно, что 20 тысяч пленных для нас – это уникальная возможность освободить всех своих.

То есть у нас есть четкая цель. В плену находятся тысячи граждан Украины сейчас, у нас не хватает обменного фонда, чтобы забрать всех. А в Приднестровье очень много ценных пленных для россиян. Это большое количество: оккупационная власть из российских чиновников, российские спецслужбы, российские военные. Все это – наш обменный фонд», – заявил Бутусов.