25.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Пропаганда, Украина
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Украинский пропагандист: Россия вставила пальцы в кровавые раны в нашем боку


Военный конфликт в Донбассе не прекратится, регион не вернется в состав Украины, по крайней мере при каденции президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире «Апостроф.ТВ» заявил заявил блогер Алексей Арестович, которого украинские СМИ представляют как «военного эксперта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, Россия вложила в Донбасс слишком много ресурсов, чтобы отказываться от него.

«Зеленский не понимает, что такое война. Он не понимает, что войну нельзя прекратить односторонне. Война заканчивается или по согласию сторон, или по победе стороны. Ни того, ни другого, я боюсь, что за каденцию Зеленского мы не увидим.

Потому что Россия сталкивалась с санкциями, затратами миллиардов долларов, с тысячами жизней… собственных военных, не для того, чтобы потом это все сдать ни за что.

Что получит Россия, если она сейчас прекратит войну? Ничего. Что получит Россия, если не остановит войну? Она получит военно-политические весы, которые влияют на ситуацию в Украине очень сильно, в Европе и, в конце концов, на отношения с США. И вообще с НАТО.

То есть, ЛНР и так называемые ДНР – это две кровавые раны в нашем боку, в которые они засунули пальцы и просто руководят нами», – заявил Арестович.

 

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