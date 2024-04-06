Украинский пропагандист требует от ГУР быстрее уничтожить Крымский мост, «иначе будет поздно»

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Крымский мост вскоре потеряет свое логистическое значение, потому что Россия достраивает железнодорожную линию из Ростова на полуостров вдоль Азовского моря.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

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По мнению Цаплиенко, если украинский ГУР, как заявлял его руководитель Кирилл Буданов, хочет нанести удары по мосту, то лучше это делать до того, как ж/д сообщение по новой ветке запустится.

«Крымский мост сейчас выполняет роль пути логистики для поставки оружия и военных для усиления возможностей на южном фронте для россиян. Но когда запустится железнодорожная линия от Ростова до Крыма, он потеряет свое значение. То есть, пока что он выполняет функцию этого военного логистического коридора, а дальше он станет просто символом оккупации, монстром, построенным для того, чтобы ознаменовать захват части украинской территории. Если линия железнодорожная будет построена, то уничтожение Крымского моста будет носить символическое, а не практическое значение. Буданову, если у него есть такие возможности, не стоит ждать до конца года», – заявил Цаплиенко.