Украинский пропагандист в ужасе: Грузины встречают русских хлебом-солью

13.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Реальное положение дел в Грузии не соответствует тому, что об этой стране рассказывают пропагандисты.

Об этом в своем блоге пишет бежавший из Донецка и ставший на Украине пиарщиком одиозного комбата Семена Семенченко журналист Кирилл Сазонов, побывавший на отдыхе в Батуми.

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«Много позитива, но негатива больше», – отмечает он.

К позитиву он отнес доброжелательность людей и грузинскую кухню. К негативу – ужасные грузинские дороги, мелочность местных жителей и «абсолютный грузинский пофигизм» к тому, что происходит вокруг.

В Батуми, рассказывает журналист, старые дома находятся в ужасном состоянии.

«Прокрутился на колесе обозрения. Покатался по канатной дороге. Даже детям стало скучно. Старые дома, проваленная крыша, грузовой порт, деревья и пара строек. Вниз в обратном порядке то же самое. Фотографий нет, потому что нечего фотографировать», – пишет Сазонов.

Также он возмущается лояльным отношением местных жителей к русским.

«Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист – зря Саакашвили начал войну. Вот я вообще не симпатик Михаила Николозовича, но я прекрасно знаю, кто начинает войну, если Россия участник. На своем опыте. Восьмого числа в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как? Они бомбили ваши города, они оккупировали часть вашей территории, неужели эти деньги от туристов могут этот факт перекрыть? Честно, для меня это необъяснимый феномен. Или все патриоты переехали к нам и воюют или волонтерят для армии?», – негодует Сазонов.

Также он рассказал, что в Батуми хорошо понимают русский язык, но гораздо хуже знают украинский и английский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», львовский журналист, побывавший в Грузии, рассказал, что был шокирован нищетой Грузии, которую ставят в пример Украине.