Украинский пропагандист: В Волчанске бои, угроза потери города всё вероятнее

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Происходящее сейчас в Волчанске свидетельствует о том, что болезни боёв за Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Соледар, Авдеевку – не изжиты, выводы киевским командованием не сделаны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, угроза потеря Волчанска существует, потому что российская пехота зашла в город, ведутся контактные бои. Поэтому говорить, что угрозы нет, было бы неуместно. Можем ли мы эффективно вести бои в Волчанске – безусловно, однако болезни боёв за Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Соледар, Авдеевку не изжиты, выводы не сделаны, много ошибок повторяется снова и снова. Бросается в глаза, что в Волчанске нет никаких подготовленных оборонных позиций, это очень удивляет. Город в 5 километрах от границы с РФ, и я не надеялся найти там какие-то бетонные бункеры, но хотя бы обычные полевые окопы, блиндажи – всего этого там не видно, даже полевых фортификаций. Также нет определённых организационных, управленческих мер, очень слабая организация разведки, работа с дронами», – рассказал Бутусов.

«Удивляешься, что когда столько месяцев подряд говорят, что будет атака, есть данные разведки – где, как будет. Но, тем не менее, таких элементарных организационных решений нет, о которых постоянно говорят и которые кажутся очевидными», – возмущался пропагандист.