Украинский пропагандистский телеканал для Донбасса обречён на игнорирование в ЛДНР – Бортник

03.03.2020, Киев, Игорь Петров

Никто на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не будет смотреть телеканал, который украинская власть запустила для жителей этого региона.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вообще бессмысленная идея. Возможно, потенциально такой канал и мог бы существовать. Но главное, чего не хватает на Донбассе – правды. Людей, которые будут искренне, справедливо и правдиво говорить об этих событиях.

Еще один, условно говоря, «рупор власти» с официальной украинской позицией или позицией, близкой к ней, в Донецке и Луганске – это просто еще одни украинский канал. Который не будет пользоваться доверием, и, соответственно, не будет эффективным.

Украинские каналы – все – и так доступны в Донецке и Луганске. Кто хочет – имеет к ним доступ через спутник, через интернет. Проблема в другом. Как показывает социология, они не пользуются доверием. Они говорят неправду, с точки зрения тех людей, которые живут в Донецке и Луганске.

И они технически, технологически проигрывают российским телеканалам – там картинка лучше, кругозор шире, гости лучше. Из-за этого мы просто неконкурентны с нашим информационным продуктом.

Проще всего сделать канал, который, просто, будет говорить правду, с разных точек зрения. И тогда его будут смотреть на этой территории. Любая официальная позиция там обречена на игнорирование», – резюмировал эксперт.