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Украинский пропагандон клеймит Киселёва и Соловьёва за беспринципность
Украинский пропагандист Дмитрий Гордон не станет делать интервью с руководителем агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, но готов поговорить с Владимиром Соловьевым.
Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «112», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Я с Киселевым не хотел бы делать интервью. Он мне не интересен. Вот с Соловьевым я бы сделал интервью, преодолевая тошноту. Он талантливее и многограннее Киселева. Киселев — пропагандист высочайшего класса, но у Соловьева есть масса подкорок», – сказал Гордон.
При этом он не пожалел оскорблений в адрес обоих российских журналистов, назвав их «наглецами и преступниками».
«Когда власть в России поменяется, первыми, кто скажет, что «Путин преступник» – будут Киселев и Соловьев. Это беспринципные люди, которым главное их виллы, квартиры, бабки. Они служат сатане», – сказал Гордон.
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