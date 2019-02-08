08.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон не станет делать интервью с руководителем агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, но готов поговорить с Владимиром Соловьевым.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «112», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Я с Киселевым не хотел бы делать интервью. Он мне не интересен. Вот с Соловьевым я бы сделал интервью, преодолевая тошноту. Он талантливее и многограннее Киселева. Киселев — пропагандист высочайшего класса, но у Соловьева есть масса подкорок», – сказал Гордон.

При этом он не пожалел оскорблений в адрес обоих российских журналистов, назвав их «наглецами и преступниками».

«Когда власть в России поменяется, первыми, кто скажет, что «Путин преступник» – будут Киселев и Соловьев. Это беспринципные люди, которым главное их виллы, квартиры, бабки. Они служат сатане», – сказал Гордон.