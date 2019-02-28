Украинский пропагандон оправдал сдачу Крыма

28.02.2019

В 2014-м году Украина поступила благоразумно, отказавшись от силовой борьбы за Крым. Об этом в эфире одесского «7 канала» заявил член обслуживающей украинских силовиков пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Коваленко считает, что украинская власть правильно сделала, что «сдала» Крым без единого выстрела.

«Возьмем наши Вооруженные Силы образца 2014-го года. Что они представляли из себя по сравнению с тем, что из себя представляли Вооруженные Силы Российской Федерации на тот момент?

Даже если убрать в сторону элемент ядерного оружия и возьмем за основу такие моменты, как оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и прочие, крылатые ракеты «Калибр» и так далее, – то есть, возможности наносить безответные удары по нашей территории – мы были явно в невыгодном положении.

Плюс, помимо всего прочего, наши Вооруженные Силы, которые находились на полуострове, были не готовы к отражению этой атаки.

Помимо предателей стоит помнить и о том, что на территории Крыма находился контингент внушительный российских войск. До 18-ти тысяч, если я не ошибаюсь. Плюс, казачьи объединения, плюс прочие военизированные ура-патриотические, прославянские организации.

То есть, общее число пророссийски настроенных сил, плюс Вооруженных Сил Российской Федерации превышало 25 тысяч. Это были, мягко говоря, неравные силы…

Было принято решение о сдаче Крыма как единственно верное», – заявил Коваленко.