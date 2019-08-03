03.08.2019, Станица Луганская, Владимир Гладков
 
Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

Украинский провокатор закатил истерику перед российскими журналистами

Украинский провокатор в «серой зоне» – на границе ЛНР и подконтрольной Киеву территории Донбасса – набросился на съёмочную группу российских журналистов, которые снимали ремонт взорванного во время боевых действий моста, через который идет людской поток.

Видеоролик опубликовал военкор ВГТРК Александр Сладков у себя в телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Мужчина с фотоаппаратом отказался представиться и выразил возмущение тем, что к ремонту моста привлечены специалисты ЛНР, которых он назвал «боевиками», а российских журналистов – «оккупантами».

«Это, скорее всего, тот самый электорат, в сторону которого Владимир Зеленский вынужден делать реверансы», – прокомментировал поведение мужчины военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть