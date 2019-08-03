Украинский провокатор закатил истерику перед российскими журналистами

03.08.2019, Станица Луганская, Владимир Гладков

Украинский провокатор в «серой зоне» – на границе ЛНР и подконтрольной Киеву территории Донбасса – набросился на съёмочную группу российских журналистов, которые снимали ремонт взорванного во время боевых действий моста, через который идет людской поток.

Видеоролик опубликовал военкор ВГТРК Александр Сладков у себя в телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мужчина с фотоаппаратом отказался представиться и выразил возмущение тем, что к ремонту моста привлечены специалисты ЛНР, которых он назвал «боевиками», а российских журналистов – «оккупантами».

«Это, скорее всего, тот самый электорат, в сторону которого Владимир Зеленский вынужден делать реверансы», – прокомментировал поведение мужчины военкор.