Украинский психолог: «Я вижу четверых Путиных»

Россия якобы намерена отправить двойника президента РФ Владимира Путина на скамью подсудимых международного трибунала.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», заявил украинский психолог, кандидат наук Дмитрий Попов, отвечая на вопрос о двойниках Путина.

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«Во-первых, я этот феномен начал изучать очень тщательно с 2015 года. До этого года я этим интересовался. И я не верю, а знаю, что Путиных несколько», – сказал Попов.

По его словам, до 2012 года двойников Путина было семь.

«И из них был один, который принял власть у Бориса Ельцина. После 2012 года я наблюдал троих, недавно появился еще один. То есть сейчас их четыре. Один из них — бункерный, аутентичный для Российской Федерации. То есть он считается основным и именно он очень отличается по поведению от других. Но среди этих четырех нет того, кто принял власть от Бориса Ельцина. То есть это другие люди», – утверждает психолог.

При этом издание усомнилось, что подобное можно реализовать на практике.

«Все правильно вы говорите. Но ФСБ и не знаю еще какие спецслужбы к этому привлекаются – безусловно, лучшие в этом, по состоянию на сегодняшний день, во всем мире. Да, они тренируются. Да, особенно тяжело тренировать голос. Но мы знаем очень много пародистов. Например, Юрий Великий, Галкин, недавно Винокур, очень близко к оригиналу могли свой голос подстраивать. На тренировку голоса, я считаю, уходит больше времени. Поведение — это такое. Месяц плодотворной работы и поведение можно скопировать», – продолжает гнуть свое впавший в конспирологию эксперт.

Журналиста такого рода аргументы не убедили, и он заметил, что, будь эта информация правдивой, уже давно был появились тайные сливы.

«Большое спасибо за оппонентство. Я понимаю это следующим образом. Время от времени некоторые корреспонденты, а последний раз Гиркин (Стрелков) очень этой проблемой стал интересоваться. И он даже в своих интервью, в своих постах очень позорно высказался о том, что двойника не должно быть, двойника нужно убирать. То есть он уже поверил, что есть двойники», – сказал Попов.

Напоследок он выдвинул еще одну абсурдную версию – дескать, двойник Путина нужен Москве для международного трибунала.

«Я считаю, что рано или поздно в Гаагу какой-то Путин поедет. И вот таким образом они закроют вопрос: «Все, Путина взяли, других нет». Это история, как с Гитлером, который то застрелился, то он в Аргентине, то он неизвестно где. Почему не дают интервью, почему Путиных так много? Я понимаю, что всем тем, кто действительно этой информацией владеет, не в их интересах распространять эту информацию», – резюмировал психолог.