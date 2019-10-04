Украинский радикал потребовал репрессировать учителей и работников ЖЭКов в Донбассе

04.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Все мирные жители, каким-либо образом обеспечивавшие мирную жизнь в республиках Донбасса, должны быть репрессированы наравне с военнослужащими ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил украинский праворадикал и экс-участник «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там часть людей в нас стреляли, а часть людей обеспечивала их тыл. Кормили их, обеспечивали им пропагандистскую поддержку, в школах гнали пропаганду на их детей, платили налоги им.

Все эти люди, которые заплатили хоть копейку налогов оккупационным администрациям, которые работали в школах и отравляли сознание людей, которые были задействованы в оккупационных администрациях, даже на уровне начальника ЖКХ, должны сидеть в тюрьме как государственные преступники. Это обязательно.

Никакой амнистии, возможно государство Зеленского даст им амнистию, но украинское общество не даст таким людям никакой амнистии. И они хотят мира на Донбассе? Многие в Киеве восстанут», – грозит Корчинский.

При этом председатель общественного совета при Министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», донецкий переселенец Геннадий Борисичев ответил радикалу, что такой подход относительно мирных жителей Донбасса является недопустимым.

Вместе с тем, Борисичев приписал военнослужащим ЛДНР деяния, которыми как раз «отличились» в Донбассе украинские каратели.

«На нас могут нападать любые страны, но Украина должна за налоги граждан, так устроено любое государство. Если оно жизнеспособное, то оно должно обеспечить безопасность этих граждан, обеспечить самоуправление их. Поэтому речь идет о мирных гражданах, о которых сказал Зеленский.

Вопрос амнистии – это самый сложный вопрос, который будет дискуссионный. Я считаю, что те люди, которые совершали жестокие преступления, которые во время боевых действий мародерили, убивали, насиловали, делали преступления против человека, мучали, похищали, то они на 100% должны быть осуждены по уголовному законодательству Украины, и никакой амнистии для них не должно быть.

Как мы имеем право осудить врача, работника ЖКХ или кухарку», – поспорил перебежчик с нацистом.