16.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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Украинский ракетный комплекс взорвался на боевых позициях

В результате заводского брака на передовых позициях украинской группировки в Донбассе произошёл взрыв противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». Четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, инцидент произошел в 10-м батальоне 59-й бригады ВСУ.

«Командованием бригады назначена комиссия, в состав которой вошли, в том числе специалисты завода-изготовителя. При проведении расследования был выявлен заводской брак ракетного комплекса. В связи с этим шесть комплексов, поставленных в соединение, были возвращены в конструкторское бюро «Луч», – рассказал Иван Филипоненко.

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