Украинский раскол «Восток-Запад» породил набирающую оборот третью силу – политолог

30.12.2019, Киев, Игорь Петров

Основными трендами украинской общественно-политической жизни являются консервация «достижений» эпохи Порошенко, потеря общественного интереса к политике и появление большого числа скептически настроенных людей.

Об этом в беседе на канале InterVizor заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смена власти без смены политического курса страны. У нас всегда смена президента означала смену политического курса страны. В этот раз этого не произошло. Та команда Петра Порошенко и «Народного фронта», которая осталась у власти, будет использовать политический цикл, в котором мы живем, для консервации «достижений» Порошенко. Этот цикл может быть циклом консервации», – сказал Бортник.

по его мнению, стабильность сохранялась во время смены власти и дальше также будет сохраняться, но ничего хорошего в это мнет.

«Этот тренд вызывает у меня глубочайшее опасение. У нас были выборы, президентские и парламентские, много политических событий. При этом сохранялась экономическая стабильность. Раньше такие события всегда вызывали какие-то тяжелые процессы, как минимум, девальвировала гривна. Этого не произошло.

Возможно, это маркер того, что страна и общество уже не функционируют надлежащим образом, это уже не совсем живой организм. Это социальная и политическая кома, мы достигли такого дна, что и такие серьезные раздражители не меняют хода процессов, которые идут.

Власть и экономика существуют в параллельных вселенных, которые не всегда пересекаются.

Это – большая опасность. Это означает, что общество отчуждено от власти, социальная активность концентрируется в руках небольших радикальных групп. Государство очень слабо. Не на кого опереться – люди не ходят голосовать, не участвуют в формировании государственных процессов, не чувствуют ответственности.

Если это так, то мы или стоим в преддверии новых майданов, или государство в дальнейшем будет также стремительно деградировать в части усиления потери суверенитета под давлением внешних игроков или олигархов», – прогнозирует эксперт.

По его словам, Украина разделена уже не только на «Восток» и «Запад».

«Завершается кристаллизация новой структуры общества. Если раньше у нас были «восточная» и «западная» Украина, то в 2014-2015 годах обе эти группы сильно сегментировались.

Сегодня социология демонстрирует, что общество состоит уже из трех больших групп. Есть «восточно-ориентированные», их 20-30%. Есть «западно-ориентированные», их примерно столько же, эта группа состоит из двух больших подгрупп – либералы и крайние националисты.

Есть большая и набирающая обороты группа скептиков, людей, которые очень цинично и прагматично начинают смотреть на восток и на запад. Возможно, Майдан и война разбили форму нашего общества», – резюмировал Бортник.