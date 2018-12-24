Украинский разведчик “обломал” Гордона

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина потеряла потенциал для создания ядерного оружия.

Об этом во время онлайн-чата на сайте «Главком» сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, последние элементы ядерных разработок были отданы Украиной в 2011-м году.

«Ядерные реакторы, которые были в Киеве, Харькове и Севастополе и производили высокообогащенный уран, и они позволяли в течение года создать три ядерные бомбы. Это был бы серьезный фактор сдерживания. Сегодня этот потенциал потерян Украиной. Новые разработки потребуют немалых затрат – научных, технологических и финансовых. Для этого нужно, как минимум, два-три года и несколько миллиардов долларов. Поэтому на сегодняшний день производство ядерного вооружения в Украине нереально», – заявил Маломуж.

Разведчик также подчеркнул, что у Украины не хватит средств и на строительство военно-морской базы на Азовском море:

«У нас нет мощного военно-морского флота, который был способен противодействовать таким угрозам. Нам, кроме Азовского, надо прикрывать и Черное море, и важные черноморские порты, и Одессу. Для этого нужен мощный флот. С другой стороны, требуется создание мощной инфраструктуры для такой базы, а это может длиться долго», – посетовал Маломуж.

Ранее украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что если подписанты Будапештского меморандума, по которому Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, не согласятся выполнять свои обязательства по обеспечению ее территориально й целостности, то нужно будет вернуть ядерный статус страны. https://www.politnavigator.net/gordon-sobralsya-shantazhirovat-zapad-sozdaniem-yadernogo-oruzhiya.html