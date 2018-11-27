27.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Украинский разведчик: Порошенко подставил «москитный флот»

Украинская разведка была осведомлена о том, что Россия будет задерживать суда ВМС Украины, направление отряда катеров в Керченский пролив было «подставой».

Об этом в эфире уoutube-канала «Politeka Online» заявил экс-глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Данные внешней, стратегической, военной и пограничной разведки указывали на то, что Россия… будет задерживать суда. И самое главное: после первого регламентного прохождения наших катеров, которые ещё в сентябре нормально прибыли в ниши порты, Россия чётко дала понять, что больше прохождения военных судов Украины не будет», – сказал Маломуж.

«Они вошли в те зоны, которые Россия контролировала как свои. И, разумеется, в этой ситуации просто не было другого варианта, кроме того, что Россия применит оружие, будет проводить тараны, пытаться захватывать…

Несмотря на то, что мы (Украина – прим. ред.) с точки зрения юридического права, правы стопроцентно, но имеет место тот факт, что подставили наших моряков.

Мы не отработали все легитимные механизмы, чтобы у России не было повода не только применить оружие и захватить, но и повода нас в чём-то обвинить. И в Азовском море, и на Донбассе мы имеем чрезвычайно сложную ситуацию. И выходить на какие-то прямые столкновения, давать повод для провокации – вот тут должны быть наша дипломатическая и политическая и военная мудрость. Этого не случилось.

Если мы говорим про сознательный формат движения наших судов для того, чтобы подставить их – это большое преступление», – отметил эксперт.

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