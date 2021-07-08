«Украинский ребёнок должен удавиться от русского языка!» – у Фарион случилась мовная эпилепсия

08.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку Украина якобы является моноэтническим государством, киевский режим должен предпринять все усилия, чтобы изжить русских из страны или сделать из них украинцев.

Об этом в эфире «4 канала» заявила одиозная экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно последней переписи населения 2001 года мы является моноэтнической нацией. На Украине проживает 77,8% украинцев. Перепись не делают из-за того, что доля украинцев увеличилась, ведь часть оккупантов нашу территорию покинули. Согласно последним социологическим данным, украинцев на Украине вообще 92%. И только 6% московитов, которые ещё отсюда не убрались. Но надо создать такие условия, чтобы они отсюда убрались, или наконец-то выучили наш язык и перестали ныть о том, что не имеют для этого условий. Если они хотят свои условия, то пусть валят к Путину и там себе говорят на этом языке!», – кричала нацистка.

Кроме того, Фарион возмутилась, что во львовских школах до сих пор изучают русские сказки – по её мнению, детям нужен русский только для того, чтобы допрашивать «москалей».

«До того времени, пока украинец будет понимать русский язык, он будет и дальше оккупированным и под угрозой. И пока в школах нашим детям будут читать русскую литературу. Например, в одной из львовских школ говорят, чтобы маленькие дети, которые переходят в четвёртый класс, читали «Аленький цветочек». Моя внучка будет в шоке от слова «аленький», потому что она не понимает, что это такое. И им этот язык оккупанта нужен только для того, чтобы она, когда будет офицером, допрашивала их в тюрьмах. Дальше, какой-то Драгунский «Денискины рассказы». А это зачем нам? Ещё Николай Хвылевой выяснил пагубность изучения в наших школах русской литературы. А дальше в нашей школьной программе предлагают каких-то обрусевших немцев читать. Какой-то Керн, «Фердинанд великолепный». Вы представляете, на чём должны воспитывать детей в украинских школах! Крюгер, «Голубая бусинка». Украинский ребёнок должен удавиться от самого слова «бусинка», – возмутилась русофобка.

В ответ на эту истерику экс-депутат Рады Валерия Заружко заявила, что именно такие люди, как Ирина Фарион, усугубляют раскол в украинском обществе.

«Я считаю, что такие люди, как вы, раскалывают общество», – сказала она на русском языке.

После этих слов Фарион начала перебивать, что-то кричать, но экс-депутат, не отвлекаясь, продолжила доносить свою мысль.

«Именно из-за вас у нас война на востоке, а не из-за русскоязычных граждан. Вы сейчас очень неуважительно отзываетесь о людях, которые имеют точно такие же украинские паспорта, как у вас, точно так же платят налоги, и являются точно такими же гражданами Украины, а никак не гражданами второго или третьего сорта, как вы хотите показать. Ваша персональная заслуга в том, что я сегодня говорю в этой студии по-русски. Обычно я пользуюсь украинским языком. И чем больше вы будете прилагать усилий, чтобы рассказать нам, что мы какие-то не такие, тем больше будет сила противодействия. Сила действия равна силе противодействия. Именно к этому вы и ведёте нашу страну – к расколу», – резюмировала экс-депутат.