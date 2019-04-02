Украинский режим рухнет за неделю – Платошкин
Если комик Владимир Зеленский победит на выборах и станет президентом Украины, то начнется восстание националистов.
Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил российский дипломат Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский хорош тем, что у него нет ни команды, ни структуры, ничего. И если он выиграет, то не сможет удержать власть ни против Запада, ни против Востока. И тогда восстанут националисты, которые будут за Порошенко, и нам придётся, хотим мы этого или нет, спасать Юго-Восток Украины», – отметил он.
Также, по мнению Николая Платошкина, для защиты Юго-Востока России достаточно ввести жесткие санкции против Киева.
«Делаем всё то же самое, что американцы делают в Венесуэле – вводим полномасштабные санкции, и режим рухнет примерно за неделю. Трамп им помогать не будет. Посмотрите, что, американцы поддержали Порошенко на выборах? Да они сдали Украину», – добавил дипломат.
Спасибо!
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