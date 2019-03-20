Украинский режим связан с международным терроризмом, заявили в ЛНР

20.03.2019, Луганск, Владимир Гладков

Радикальные украинские националистические организации после Евромайдана срослись с властью, многие из ультраправых поддерживали связи со своими единомышленниками на Западе, в том числе, с организациями, ответственными за откровенно террористическую деятельность.

Об этом в эфире телеканала «ГТРК ЛНР» заявил преподаватель Института истории международных отношений и социально-политических наук ЛНУ им. Т. Шевченко Константин Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неонацистские организации существовали на Украине и до того, как произошёл государственный переворот. И прародителем полка «Азов» была организация «Misanthropic division», поддерживала связь с австралийской организацией «Right wing resistance» ещё до этих всех событий, ведь коммуникации позволяют, живём в 21 веке. И когда появилась возможность устроить «сафари» не «сепаров», как они называют», – отметил он.

«Мы же знаем, что есть кадры, где и при штурме Мариуполя, когда огромное количество людей погибло, там же были доказанные факты – нацисты со всех стран мира, в том числе из Австралии и Нидерландов. Есть фотографии, когда в здании Министерства внутренних дел зигуют представители этих кругов, извините. Потом да, кое-кто получил полицейскую форму, удостоверение, им дали оружие. Потому-то с помощью их решили наказать нас», – сказал эксперт.