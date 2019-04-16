Украинский режим задумал оставить без питьевой воды миллионы молдаван

16.04.2019, Москва, Елена Острякова

Правительство Молдовы уверяет, что уговорило Украину отказаться от строительства каскадных гидроэлектростанций на Днестре.

Об этом сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодарю коллег, которые участвовали в переговорах, а также украинскую сторону, которая проявила открытость и понимание. Все эти действия направлены на обеспечение защиты реки Днестр, чтобы она оставалась общим богатством. Ничто не является более важным, чем сохранение реки для будущих поколений», – бодро отчитался премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Однако молдавские экологи не склонны доверять правительствам обеих стран.

«Всё ещё впереди! Я считаю это решение дипломатическим, направленным на облегчение подписания соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергоузла, которое нужно украинским гидроэнергетикам, а не нам», – прокомментировал новость молдавскому изданию «Блокнот» директор международной ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий.

Дело в том, что в 2016 году Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает строительство шести новых ГЭС в верховье Днестра, в его равнинной части.

По общему мнению экспертов, если этот план будет реализован, он грозит затруднением судоходства по Днестру, исчезновением мест нереста рыбы. Кроме того, без питьевой воды могут остаться более 20 населенных пунктов Молдавии, Румынии, Приднестровья и части самой Украины (свыше 10 миллионов человек).

«Мы подошли близко к катастрофе. Сегодня река демонстрирует «низкие показатели». Наши специалисты находятся в состоянии тревожного ожидания, хотя весной ситуация должна быть стабильной, ведь в это время года тает снег», – заявил СМИ советник президента Молдовы Корнелиу Попович.

В республике уверены, что Украина игнорирует договор о сотрудничестве по охране Днестра, в котором предусмотрено создание двусторонней комиссии, в рамках которой должны решаться вопросы использования воды.

В Кишинёве полагают, что этот договор нужен был соседям лишь за тем, чтобы получить в аренду 19,22 га молдавской земли, построить там дамбы и поднять уровень буферного водохранилища.