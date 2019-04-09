Украинский рынок нефтепродуктов трясет и лихорадит

09.04.2019, Киев, Игорь Петров

Состояние украинского рынка нефтепродуктов оставляет желать лучшего – инвестиции падают, внутреннее производство на минимуме, а контроль качества весьма условный.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние украинского рынка определяется тенденциями украинской и мировой экономики – ценами на нефть, девальвация гривны, снижения уровня жизни населения, сокращение потребительских расходов.

В результате этих системных процессов мы получаем следующее – уменьшается платежеспособность населения, прогрессирует кризис доверия. Внутреннее производство нефтепродуктов в Украине сократилось до минимума.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на рынке нефтепродуктов, потеряли долю своих активов из-за аннексии Крыма и юго-восточных регионов.

Происходит отток инвестиций, это связано как с экономическими, так с политическими и военными рисками. Качество продукции на внутреннем рынке обеспечивается только маркетинговой политикой компаний, которые продают», – заявил Сапегин.