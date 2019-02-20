Украинский рынок причислили к Третьему миру
Украина спустя пять лет после победы Евромайдана представляет из себя для иностранных инвесторов рынок страны Третьего мира с высокими рисками.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Тимур Чмерук, партнер международной инвестиционной компании «Base capital management», советник по привлечению иностранных инвестиций Херсонской ОГА (2013-2014 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как это ни прискорбно, и как бы мы не хотели выйти на лидирующие позиции по экономике, сейчас мы являемся рынком Третьего мира. И это подразумевает определенную степень риска, когда инвестор инвестирует в Украину свои ресурсы, свои деньги. Если он получает больше риска, то деньги здесь он должен обернуть быстрее. У нас высокорисковый рынок, и для инвестора он опасен», – сказал эксперт.
Спасибо!
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