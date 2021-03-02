Украинский рынок земли замрёт на три года

02.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

После открытия украинского рынка земли летом 2021 года активность на нем будет низкой, все будут ждать захода западных инвесторов в 2024 году.

Об этом в беседе на телеканале UKRLIFE.TV! заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю что какие-то тектонические изменения и реальные проблемы на рынке начнутся только с 2024 года, когда будут запущены на рынок юридические компании, под которыми будут скрываться западные инвесторы.

Сейчас это позитивно будет с двух точек зрения. Во-первых, он не заработает с июля, потому что нужно принять еще пять законов и более 40 подзаконных нормативно-правовых актов для создания механизма функционирования рынка. То есть, рынок разрешили, а как продавать землю, покупать ее, как ее передавать – всего этого нет.

Во-вторых, покупать могут только физические лица, и пока рынок будет вялый достаточно. Потому что основная масса владельцев земли будет ждать полноценного запуска рынка, когда появятся компании и смогут предложить больше денег. Я видел разные социологические опросы, собираются продать землю в ближайших 5 лет от трех до десяти процентов владельцев, то есть очень мало.

Все будут ждать высокого рынка. Я частным инвесторам советую покупать землю сейчас, когда запустится рынок, покупать себе этих 100-200 гектар. Это ликвидность сопоставимая с недвижимостью, но недвижимость несет намного больше рисков владения», – заключил политолог.