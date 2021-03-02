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02.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина
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Украинский рынок земли замрёт на три года

Новости Украины

После открытия украинского рынка земли летом 2021 года активность на нем будет низкой, все будут ждать захода западных инвесторов в 2024 году.

Об этом в беседе на телеканале UKRLIFE.TV! заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю что какие-то тектонические изменения и реальные проблемы на рынке начнутся только с 2024 года, когда будут запущены на рынок юридические компании, под которыми будут скрываться западные инвесторы.

Сейчас это позитивно будет с двух точек зрения. Во-первых, он не заработает с июля, потому что нужно принять еще пять законов и более 40 подзаконных нормативно-правовых актов для создания механизма функционирования рынка. То есть, рынок разрешили, а как продавать землю, покупать ее, как ее передавать – всего этого нет.

Во-вторых, покупать могут только физические лица, и пока рынок будет вялый достаточно. Потому что основная масса владельцев земли будет ждать полноценного запуска рынка, когда появятся компании и смогут предложить больше денег. Я видел разные социологические опросы, собираются продать землю в ближайших 5 лет от трех до десяти процентов владельцев, то есть очень мало.

Все будут ждать высокого рынка. Я частным инвесторам советую покупать землю сейчас, когда запустится рынок, покупать себе этих 100-200 гектар. Это ликвидность сопоставимая с недвижимостью, но недвижимость несет намного больше рисков владения», – заключил политолог.


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