Украинский садизм

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Александр Дудчак, экономист

Кадры страшные… Погибшие младенцы. Случайные прохожие. Местные жители разных возрастов. Шесть погибших, 17 раненых в Белгороде. От ракетного удара террористов ВСУ. Удар целенаправленный. Не по военным. Не по объектам критической инфраструктуры. Не по складам ГСМ, мостам или аэродрому. Вблизи нет ни одного военного объекта. Ударили дальнобойными ракетами с дальностью до 40 км. Умышленный удар по местам, где точно будут обычные мирные люди. По местам, где они точно будут – торговый центр, стадион…

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После таких актов государственного террора государства-террориста Украины – остаются незаживающие раны. Что может избавить от горя маму, успевшую побыть мамой 4 месяца… Никакое время не вылечит.

У них уже свой людоедский почерк. Совсем недавно – примерно такой же был удар. По пекарне в Лисичанске, где не могло не быть людей. Тогда погибло 28 мирных жителей. И там была беременная женщина, был пятилетний ребёнок. И ещё 10 человек получили ранения.

А сколько таких ударов было, начиная с 2014 года?

Сейчас эти удары наносятся дорогостоящим и высокоточным оружием западного образца. И поставщики не просто знают, как будут применяться поставляемы виды вооружений, Украиной. Они «благословляют» ВСУ именно на такие действия. Они обучают украинских садистов. И покрывают их деятельность в глобальных СМИ, с трибун ООН и других «уважаемых» организаций.

Можно в копилку преступлений добавить и перехват украинской взрывчатки в Грузии местными спецслужбами. И взрыв на Крымском мосту, унесший жизни случайных людей.

Очевидно – Киев выбрал единственную для себя форму существования – терроризм. А режим – смесь нацизма и сатанизма.

Никакого оправдания быть не может. Впрочем, сатанисты нынешних остатков Украины, как они считают, не нуждаются ни в оправданиях, ни в покаяниях. У них праздник – потому что у русских горе.

На что они рассчитывают? Что Россия в праведном гневе начнёт под корень сносить жилые кварталы Киева и Львова? Что горе и отчаяние превратиться в слепую ненависть и заставить действовать также?

Нет, мы не будет уничтожать мирных жителей, на подконтрольной Киеву территории, так как и они находятся в заложниках.

Но и пощады не будет всем, кто причастен к преступлениям этого режима, кто каким-либо образом помогал убийцам.

Возмездие настигнет каждого.

Смерть нацистским оккупантам!