Иран сбил самолёт русской ракетой: Украина и Запад разворачивают новую кампанию

09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина синхронно с США и Канадой разворачивают кампанию по вбросу информации о российском следе в деле потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета.

Так, издание «Newsweek» опубликовала «сенсационные данные» со ссылкой на свои «источники», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно информации, украинский лайнер, потерпевший крушение недалеко от иранской столицы Тегерана, был якобы сбит зенитной ракетной системой.

«Newsweek» утверждает, что об этом изданию сообщил представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки.

По словам этих трёх источников, самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Два чиновника Пентагона уверены, что трагедия произошла случайно в результате того, что противовоздушная оборона Ирана после ракетного обстрела страны, вызванного ликвидацией США генерал-майора Сулеймани, была активна.

Тем не менее, по словам «Newsweek», в Центральном командовании США и Совете нацбезопасности, как и в Госдепе от комментариев отказались.

Аналогичные данные, ссылаясь на данные разведки, озвучил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге.

Эту информацию сразу же подхватили на Украине, не поленившись приплести русский след.

«Если наш самолет и правда был сбит ПВО Ирана, это объясняет возможные переговоры Зе с какими-то русскими в Омане», – предположил у себя в «Facebook» экс-депутат Верховной рады, знатный майданщик Сергей Высоцкий.

«Россия никогда не отдает свои комплексы ПВО в пользование без российского экипажа. Офицеры, которые командуют батареями – всегда русские.

Я не хочу спекулировать на гибели нашего самолета, но количество совпадение зашкаливает.

Если в убийстве 176 человек присутствует российский след, это может объяснить срочный вылет россиян к Зеленскому. Очевидно, целью такого контакта могли быть договоренности по маскировке российского следа», – бредит майданщик.

Высоцкий даже выразил фальшивую надежду, что данные допущения не найдут подтверждения.

«Ведь если окажется, что это – правда, значит, последствия для Украины и президента будут фатальными. Не исключено, что мы имеем дело со спланированной Кремлем спецоперацией, целью которой является полная дестабилизация Украины. Путем обнародования самого факта переговоров о сокрытии массового убийства. Еще раз. Молюсь, чтобы это оказалось ошибкой», – паясничает экс-депутат.

По его словам, лучшее, что может сейчас сделать президент Зеленский – это честно рассказать о причинах своей задержки в Омане.

«И о том, почему его самолет и маршрут имел такие странные передвижения через Москву, и почему это было синхронизировано с перелетами Медведчука», – нагнетает Высоцкий.

Он уверен, что ситуацию необходимо передавать в руки оппозиции, возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко.

«К процессу расследования должны быть привлечены представители парламентской оппозиции с соответствующим допуском к государственной тайне. Парламентский контроль – вот, что может сейчас спасти ситуацию. Если этого не будет сделано – Украину будут ждать очень непростые времена. Убийство наших сограждан – это не товар для торгов. Зеленскому надо помнить, что правда всегда выплывет», – подытожил порохобот.

Кроме того, депутат Верховной рады от возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев также настаивает на самых решительных мерах.

«Западные СМИ все чаще пишут о том, что самолет МАУ был сбит. Президент и МИД должны требовать от Ирана соглашения на международную следственную комиссию. Если Тегеран откажется – для начала отозвать посла, а затем – в зависимости от обстоятельств.

Пока не будет выводов о причинах катастрофы, которые будут вызывать доверие, выпускать это дело с особого внимания текущая власть не имеет права», – написал Арьев у себя в «Facebook».

В то же время председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский с иронией отметил предсказуемость западных и украинских экспертов в подобных ситуациях.

«Bellingcat совместно с чубатыми икспердами разрабатывают версию, что Россия по приказу Путина через ДНР и Сирию привезла в Тегеран комплекс ПВО «Тор» чтобы специально сбить украинский Боинг.

Запомните этот пост», – написал в своём блоге парламентарий.

«США снова вытащили эту туфту про спутниковые снимки запуска ракет по Боингу.

Вы обещанные в июле 2014 по малайзийскому Боингу, спутниковые снимки, когда продемонстрируете, после раскрытия убийства Кеннеди?» – несколько позже иронично добавил Бердичевский.