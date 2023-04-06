Украинский самолёт с диверсантом принудительно посажен после пересечения границы РФ

Михаил Рябов.  
06.04.2023 00:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Происшествия, Россия


Украинский легкомоторный самолёт А-22 совершил аварийную посадку на территории Брянской области России. По некоторым данным, причиной поломки винта стала работа российской ПВО. Летчик задержан.

Он утверждает, будто пересек границу по ошибке – «летел из-под Киева на юг» за другим, военным самолетом, и должен был фотографировать по сигналу. У пилота обнаружен автомат и бронежилет. Предполагается, что настоящей целью полета была подготовка диверсии на трубопроводе «Дружба» или одном из других промышленных объектов области – отработка маршрута, чтобы в следующий раз сбросить бомбу.

Украинский легкомоторный самолёт А-22 совершил аварийную посадку на территории Брянской области России. По некоторым...

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Подобные самолёты способны передвигаться на крайне низкой высоте, их трудно засечь радарам, а потому их и мог решить использовать Киев для организации взрывов в российском тылу.

Сейчас в ходе допросов будет выясняться вся информация, а также, куда делся второй самолёт.

Уже выяснилось, что «заблудившийся» летчик Александр Морозов оказался членом антироссийской общественной организации «Гражданский воздушный патруль», которая сотрудничает с ВСУ и украинскими спецслужбами, – проводила эвакуацию раненых и выполняла задания по патрулированию лесов и дорог.

 

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