Украинский самостийник: Лукашенко – настоящий брат

10.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия единственная поддерживает Украину по вопросу Донбасса в сложившейся на текущий момент ситуации.

Об этом в эфире Седьмого канала заявил украинский политолог Геннадий Чижов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия – первый сигнал очень радостный для сигнал, что кто-то нас наконец поддержал. Мы оказались в замкнутом круге, который с середины лета начал сыпаться. Те, кто был нашими союзниками, стали применять прагматичный подход. Они санкции сейчас по восточному Донбассу, скорее всего, снимут. Мы оказались, если называть вещи своими именами, в политической изоляции. Наш суверенитет получил ощутимую брешь. И впервые в жизни я говорю Лукашенко: громадное вам спасибо», – сказал Чижов.

Он полагает, что поддержка Белоруссия во много обусловлена ее нежеланием интегрироваться с Россией.

«Белоруссия подписала с нами договора. Белоруссия оказалась братом. Это колоссальная поддержка. Раньше мы боялись говорить о славянском братстве, а вот оно всплыло. Белоруссия, которая сама отстаивает свою независимость перед Россией, почувствовала ту западню, в которую попал наш президент», – сказал Чижов.