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Новости Украины

Британия и США проводят операцию по переносу экономического и энергетического потенциала Германии за океан, используя те же методы, какие проводились для отрыва Украины от России, начиная с 2013 года.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это случаи, с которыми мы сталкиваемся не первый раз в истории. На самом деле, российские ресурсы, возможности, энергетика и германские технологии – это ужас англосаксов. Я вспоминаю союз трёх императоров в XIX веке, который продолжался чуть-чуть, а потом рухнул, Англия добилась, чтобы Россия, Германия и Австро-Венгрия отцепилась, потому что для англосаксов это первая тема. Отсюда Антанта, Первая, Вторая мировая война. Немецкий и русский народы очень разные. Но, как ни странно, это такое «Лего», которое складывается. Когда Германия была вместе с Россией, они набирали вес просто на глазах», – сказал Суздальцев.

Развивая тему, эксперт отметил, что мир сейчас переживает повтор подобного сценария, который может закончиться упадком Германии.

«В экономическом смысле катастрофы Европы зимой не будет. Возможно, на следующий год. Это богатые страны, они купят энергоносители. Они не снизят тарифы, возьмут на бюджет эту разницу, никто там не замёрзнет. И производство для них не особая проблема. Они же неспроста хотят уничтожить это старое производство, которое ориентировалось на российские энергоносители, всё это перебросится в Америку. Этим самым занимались на Украине. Янукович в конце 2013 года почему-то говорил о 86 миллиардов долларов, которые даст Запад. Поэтому нужно было входить в Ассоциацию с ЕС, чтобы уничтожить старую экономику, которая сидела на российских ресурсах и энергетике, и построить новую экономику – экономику XXI века. Такая была мечта. Что получилось из этой мечты, мы видим – вообще экономики не осталось. Я боюсь, что та же ситуация будет и с Германией. Так что, в принципе, всё понятно для Европы: они не могут обойтись без нашей энергетики, без нашего сырья, даже без нашего рынка, который, кстати, не очень большой. Это война за Европу, англосаксы используют этот конфликт, спровоцированный в немалой степени, чтобы вытянуть энергетическое сердце Европы из США за океан», – объяснил экономист.