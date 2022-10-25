Украинский сценарий с «грязной бомбой». В чём риск для Киева и США

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Новости Украины

Странная ситуация складывается с возможной ядерной провокации со взрывом «грязной бомбы» киевским режимом на территории Украины, чтобы обвинить Россию в неудачном применении тактического ядерного оружия. Следует обратить внимание на реакцию министров обороны США, Великобритании и Франции в ответ на обращение главы МО РФ Шойгу, предупредившего западных коллег о том, что Москве известно о подготовке провокации.

Западные министры обороны по неясной причине накатали коллективный ответ на сайте Госдепа США в присущем им стиле: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, но предупреждаю о недопустимости дальнейшей эскалации военных действий, даже если «грязная бомба» рванёт. Заметим, не с призывом разобраться или даже попытаться хоть с какими-то фактами на руках опровергнуть заявление главы российского оборонного ведомства, а вот так, маразматически: «Украина в своём праве, а вы одни несёте ответственность за всё».

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Выбранная линия поведения главных членов «ядерного клуба» Запада косвенно подтверждает предположение, что без их участия подготовка к ядерной провокации не обошлось.

Скажем больше: Украина, даже обладая кое-какими ядерными технологиями, специалистами и материалами в принципе неспособна изготовить «грязную бомбу» такого качества, чтобы у экспертного сообщества не осталось сомнений, что вся вина в ядерной атаке на «ЦэЕвропу» целиком и полностью лежит на России.

Приведём несколько соображений в пользу этого утверждения.

Прежде всего, необходимо упомянуть, что в бывших республиках СССР ещё на стадии создания отечественного ядерного щита не было ключевых объектов ядерного производственного цикла. Все предприятия по обогащению природного урана, пригодного для использования в реакторах и ядерных боеприпасах, были построены на территории РСФСР. Сюда же следует отнести и предприятия по выработке оружейного плутония, по переработке и подготовке к хранению ядерных отходов.

В бывших союзных республиках, включая Украину, находились горно-обогатительные комбинаты, главной задачей которых было поставлять концентрат урановой руды на предприятия РСФСР, изготавливающих из него металлический уран.

Все энергетические и исследовательские реакторы, работавшие и до сих пор работающие в бывших союзных республиках, также были спроектированы и построены на российских предприятиях. Украине в этой цепочке было отведена довольно важная, но абсолютно мирная функция – проектировать и строить агрегаты на харьковском предприятии «Турбоатом».

Далее.

Когда в СМИ говорят о «грязной бомбе», журналисты не упоминают об одном важном нюансе. Пробы земли, воды и воздуха с места применения «грязной бомбы» с точностью до пункта на карте покажут – из какого реактора взяты отходы, с какого рудника урановая руда, где обогащена и на какой фабрике получен уран, поскольку у каждого материала имеется свой, уникальный изотопный состав.

Подобная точность стала возможной благодаря тому, что, странами «ядерного клуба» с 1945 по 1963 годы – до того, когда между СССР и США был подписан договор о запрете испытания ядерного оружия в трёх средах (на земле, в воде и в воздухе), – в атмосферу Земли было выброшено огромное количество продуктов ядерных и термоядерных взрывов, которые тщательно фиксировались летающими лабораториями. Настолько тщательно, что, в конце концов, стало невозможно утаить происхождение расщепляющихся материалов.

К примеру, в продуктах взрыва американских ядерных боеприпасов фиксируется значительное содержание прометия, которого относительно мало отмечено в продуктах ядерных взрывов других государств, поскольку это характерная особенность как американского урана, так и оборудования обогатительных фабрик.

С реакторами, если угодно, картина практически та же. Экспертиза изотопного состава распыленных отходов покажет, где были изготовлены ТВЭЛы, из какой партии, кому переданы и когда, поскольку все эти подробности тщательно фиксируются производителем.

Соответственно, украинским «вчэным» не удастся скрыть, какая из украинских АЭС или какой из исследовательских реакторов стали донорами для «грязной бомбы».

Для того, чтобы попытаться выдать радиоактивные отходы из реактора за продукты взрыва ядерного боеприпаса, придётся серьёзно мутить с изотопным составом материала бомбы – и крайне сомнительно, что украинские специалисты, никогда не имевшие отношения к разработке и производству ядерного оружия, обладают для этого необходимыми компетенциями.

Ещё одной важной составляющей в производстве «грязной бомбы» является оболочка боеприпаса. Бомба должна получиться компактной и, в то же время, обладать достаточным уровнем защиты, чтобы обойти любые детекторы радиации.

Исходя из вводных: коррекция изотопного состава ядерных отходов и высокотехнологичная противорадиационная защита боеприпаса, напрашивается вывод, что без помощи западных государств, членов «ядерного клуба», соорудить на коленке «грязную бомбу», применение которой не кричало бы на всю Ивановскую о её происхождении, принципиально невозможно, даже если в её проекте принимают участие все дожившие до сегодняшнего дня сотрудники ХФТИ и Киевского института ядерных исследований НАН Украины.

Да, мы имеем дело с циничными мразями, подтирающими блевотину за бандеровской хунтой, однако не стоит недооценивать возможный резонанс в экспертном сообществе, если окажется, что задействованная «грязная бомба» на Украине не будет технологически «чистой», как бы это не парадоксально звучало.

Во всяком случае, для союзников и стратегических партнёров России, особенно из участников «ядерного клуба» это будет ещё одним мощным стимулом для оказания помощи нашей стране и усиление курса на разрушение однополярного мира во главе с США.