Украинский сержант призвал перестать «затыкать дыры мясом»

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Украина должна учиться грамотно воевать, потому что у нее заканчиваются солдаты.

Об этом в эфире интернет-блога политолога Юрия Романенко заявил мобилизовавшийся в ВСУ бизнесмен, работающий с дронами сержант ВСУ Михаил Кузаконь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению украинского военного, ВСУ не выстоят в длительном противостоянии, потому что мотивированных солдат все меньше, а ресурсы не сопоставимы с российскими.

«Вопрос в эффективности. У нас есть несколько возможностей противостоять врагу, который с точки зрения потенциала мобилизационного и человеческого ресурса, у него он гораздо больше. С точки зрения финансового ресурса возможности вести войну долго у него тоже больше возможностей, чем у нас», – сказал сержант.

«Поэтому у нас несколько есть вариантов развития событий – либо мы учимся эффективно воевать, либо мы, как они, призываем людей», – отметил военный.

Ведущий уточнил, что такое эффективно воевать.

«Осваивать новые виды вооружения, которые на поверхности, и все силы отдать именно в эти технологические направления», – ответил сержант.

Он согласился с Романенко, что следует «прекратить мясом затыкать дырки»

Совершенно верно. Это надо прекратить, потому что мотивированных людей, они просто заканчиваются, – мотивированные люди, которые с опытом, которые пришли в первых рядах добровольцами», – заявил Кузаконь.