Украинский сержант ВСУ: Из моего подразделения почти никого не осталось

Игорь Шкапа.  
19.04.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские войска несут тяжелейшие потери на фронте, по итогам которых подразделения фактически прекращают свое существование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Левый берег» заявил сержант ведущей сейчас бои в Артемовске 93-й бригады ВСУ Владимир Кривенко, попавший в госпиталь.

Украинские войска несут тяжелейшие потери на фронте, по итогам которых подразделения фактически прекращают свое...

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«После начала полномасштабного вторжения у меня уже третье ранение. Я примерно раз в месяц попадаю в госпиталь, на этот раз надолго, потому что ранение тяжелое. Я получил пулю в брюшную полость, она застряла у меня в позвоночнике, и сейчас она там и находится.

Чуть-чуть вырезали кишок, сделали операцию на почке, но в общем, как видите, я полноценный дядя, все нормально. Лечился очень тяжело и долго. Ранение получил 9 ноября и с тех пор был постоянно в госпиталях. Были две сложные операции, но все нормально», – сказал Кривенко.

Он признает, что украинские госпитали «переполнены» ранеными.

У него поинтересовались, планирует ли он вернуться в свое подразделение.

«Ну, из моих бойцов уже почти никого там не осталось, даже сегодня я получил нерадостные новости, но не будем о том. Многие ранены, и многие вернутся. Думаю, что подразделение я точно смогу сформировать. Меня на ВЛК сочли ограниченно годным, и возьмут ли на себя ответственность командиры… Раньше с этим проще было, как-то на это закрывали глаза, а сейчас, я так понял, из-за общественного интереса или из-за жалоб родных стало довольно проблематично», – говорит сержант ВСУ.

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