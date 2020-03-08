Украинский шпион: Война за Донбасс проиграна, проблема может перекинуться на другие регионы

08.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Гипотетическое возвращение Донбасса под контроль Украины возможно только в случае захвата границы ЛДНР с Россией и изгнания нелояльного населения. Поскольку такой сценарий маловероятен, войну за Донбасс можно считать проигранной для Киева. Борьба идет лишь за то, чтобы победившие в ЛДНР противники нацистского режима не повторили свой успех в других областях Украины.

Об этом в интервью «5 каналу» рассказал переданный на украинскую сторону в рамках обмена осуждённый в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях. Они маршируют в шинелях в лицеях ДНР и по городу Донецку. Тем, кому сейчас 5-8 лет, рассказывают о том, какие героические поступки совершали эти «Белые журавли», которые погибли, я имею в виду так называемое ополчение, у них там специальная программа про них есть – это всё идёт с первых классов школы и заканчивая университетами, в том числе.

Второй вопрос связан с людьми, которые участвовали в этом конфликте, в том числе, военными преступниками, которые сейчас получили российские паспорта – и я всегда говорю, что реинтеграция этого региона возможна, если мы получаем под контроль российско-украинскую границу, и второй момент, перед этим, РФ забирает к себе всех этих людей – десятки тысяч, в том числе тех, кто сидят сейчас в тюрьмах. Просто вывозят их к себе на территорию.

Тех, кто имели отношения к корпусам – не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса.

Второй момент – политическая конъюнктура, которая сейчас представляет оккупационную власть, они сами сбегут. И третий момент – боевиков, которые тысячами сейчас сидят в тех тюрьмах. С ними тоже непонятно, что делать. Интегрировать и забирать их даже в составе тюремном на нашу территорию очень опасно, потому что они когда-то выйдут всё равно… Если передадут границу, и этих людей вывезут, тогда – да, возможна гуманитарная работа на этом регионе, но этого никогда не произойдёт, это фантазии», – рассказал Асеев.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть – в этом смысле потеряли. Потому что я как-то произнёс эту фразу с одним человеком в разговоре, а он говорит: проигрыш войны – это потеря государственности, мы не потеряли государственность, значит, не проиграли. Нет, это не так, потому что, на самом деле, сейчас очень редко ведутся войны, которые бы заканчивались полной потерей государственности. Как правило, это локальные конфликты, и вопрос в том, можете вы эту территорию контролировать или нет. Мы – не можем, мы не можем её вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше. Сейчас ситуация именно такова, пока есть господин Путин и его администрация», – добавил украинский шпион.