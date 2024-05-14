Украинский штабист считает назначение Белоусова плохим знаком

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Смена министра обороны в России и приход в кресло руководителя ведомства Андрей Белоусова – это плохая новость для Украины. Новый министр будет делать акцент на обеспечении российской армии всем необходимым и налаживании ее логистических возможностей.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам скажу так, что для нас это не очень хорошо. Даже сказал бы, больше плохо… Этот человек – менеджер. Причем, у него начальное образование – физмат, он работал в сфере настройки именно логистики. Скорее всего, он будет пытаться прекратить массовые кражи и сформировать логистику Вооруженных Сил Российской Федерации, что для нас не очень хорошо. Для того, чтобы войска были обеспечены всем, чем необходимо, я имею в виду российские… Для нас это не очень хороший знак – эта замена в руководстве Министерства обороны», – заявил Жданов.