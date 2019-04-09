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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский Штирлиц слил в Сеть видео удара ВСУ по позициям ДНР

Украинские военные нанесли удар на Донбассе по позиции защитников ДНР в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной Штирлиц). Кроме того, на YouTube он опубликовал видео боя.

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“Авдеевская “промка”. Двойной “страйк”. Комментарии излишни, просто посмотрите”, – написал Штефан.

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