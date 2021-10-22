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22.10.2021 23:29 (Мск), Симферополь , Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Украинский синдром»: Среди крымских медиков много антипрививочников – глава республиканской «скорой помощи»

Новости УкраиныСреди крымских медиков много антипрививочников, которые отказываются вакцинироваться от Covid-19. Об этом в эфире...

Среди крымских медиков много антипрививочников, которые отказываются вакцинироваться от Covid-19.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Олефиренко, медики становятся жертвами антипрививочной пропаганды, которая была особо распространена на полуострове в период его нахождения в составе Украины.

«Если бы они были привиты на 100%, я был бы самым счастливым человеком в мире. У нас, к сожалению, 30 лет последних велась активная пропаганда антипрививочников во всех интернет-пабликах, у всех умных блогеров рассказывалось, что нас чипируют, зомбируют, что это все какие-то системы контроля, управления, подавления личности.

Но, чтобы вы понимали, к сожалению, медицинские работники не избежали этой пропаганды в том числе, у нас есть, среди медиков, ярые антипрививочники. И когда я увидел распоряжение о принудительной вакцинации, мы были в этот момент очень счастливы…

У нас больше половины коллектива привиты, процентов, наверное, 70 привиты действительно. Но есть те, кто переболел, у кого-то есть объективные показания к медотводу, нельзя прививаться. Сейчас до 15-го числа мы должны либо всех, у кого не было прививки, – привить, либо собрать данные по медотводам и перенесенному ковиду, либо отстранить людей от работы», – резюмировал Олефиренко.

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