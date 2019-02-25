Украинский скандал с Евровидением разрешился в пользу России

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем Maruv, отказалась от подписания договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и не будет представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», несмотря на победу в отборе.

Об этом сообщается на странице телеканала «UA: Первый» в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что певица и вещатель “не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе”. НСТУ отмечает, что певица “становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире”.

“Также согласно правилам Евровидения (п.2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора.

Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества…”, – говорится в заявлении телеканала.

Певица же прокомментировала журналистам свой отказ, объяснив, что не желает выступать ради пиара украинских политиков.

«С большой гордостью готова была представлять свою родную страну Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными.

Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры», – заявила она.

На своей странице в Facebook она объяснила, что именно от нее требовали:

Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен) Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса) Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!) Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)

И еще много чего абсурдного”, – отметила певица.

“Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе “Евровидение -2019”, – написала она.

Данную ситуацию также прокомментировал киевский политолог Юрий Романенко, охарактеризовав ее, как очередное подавление любого инакомыслия.

«Кстати, кто еще не понял. Результаты отборочного финала Евровидения в Украине – это просто генеральная репетиция выборов 31 марта. Вот там будет так же», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Юрий Романенко.

Блогер Вилли Разумовский также отметил, что теперь певице ничто не мешает строить себе карьеру в российском шоу-бизнесе.

«Молодцы продюсеры Maruv. Прикинули обрез к носу, посчитали, и решили, что если рогули им делают такой хайп – грех отказываться. Уже считай победили: дальше сэлфи с Филиппом, эфиры у Малахова, Ялта, Сочи. Будет круче Ани Лорак на Москве стоять. А хрена ли с того Евровидения? Вон, на Джамалу посмотрите – дурна та бідна. Пропатриотила золотые часики», – отметил он у себя в Facebook.

Поддержал певицу также украинский блогер Максим Бужанский

«Maruv молодец. Отказалась ехать. Понятия не имею, кто она такая, и что поёт, но для меня она этот конкурс уже выиграла. Посылайте Портникова, защитит честь Родины, и достоинство, если время останется. Любая история заканчивается одинаково – разбитое корыто», – пишет он в своем Telegram.