Украинский скорпионариум: Полный расклад

21.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Для Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского проигрыш на президентских выборах отнюдь не означает фатальное поражение – их партии получат хорошие стартовые позиции к осенним выборам в Верховную Раду. Напротив, для Петра Порошенко не пройти во второй тур – смерти подобно.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проиграет Зеленский, то он будет формировать новую политическую силу на осень. Более того, у него будет возможность говорить, что у него украли победу, он будет обладать некой необходимой загадочностью и перспективностью. Скорее всего, он будет пытаться занять ту нишу, которую сегодня занимает партия «Самопомощь», то есть, собрать молодых людей, которые не запятнаны политпроцессами, показать, что вокруг него собрались прагматики, которые идут в политику не для того, чтобы зарабатывать деньги, а что-то менять.

Если проиграет Тимошенко, то она точно не сложит руки, будет готовиться к очередному реваншу. Тимошенко точно будет только усиливаться. Вряд ли от неё побегут люди, если она проиграет выборы и не выйдет во второй тур. Возможно, кто-то и отойдёт, но очень многие будут именно с ней связывать свой успех на осенних выборах.

Напомню, что у нас в октябре будут парламентские выборы, и многие кандидаты в президенты рассматривают президентские выборы как первый этап выборов в парламент.

А что касается Порошенко – его доля незавидная, поскольку каждый из кандидатов уже дал обещание, что он обязательно начнёт уголовное преследование Порошенко, и даже идут на выборы с некой неписаной программой, что «Мы идём, чтобы наказать Порошенко».

Для него проблема усугубляется ещё и тем, что у него нет своего Ростова-на-Дону, ему некуда бежать. Именно поэтому он с ожесточением льва борется за победу, хотя-бы выйти во второй тур», – отметил эксперт.

Именно в это время, по мнению Константина Бондаренко, глава МВД Украины Арсен Аваков пытается договориться с Порошенко, заломив очень высокую цену.

«Арсен Борисович Аваков, как человек из бизнеса, не столько противостоит Порошенко, сколько делает предложение. Возможно, цена может показаться президенту достаточно высокой, но, по большому счёту, Аваков всё время посылает сигналы: «Если не договариваешься со мной, то я пойду договариваться с Тимошенко», – сказал эксперт.

У Петра Порошенко неважно идут дела с вроде бы пока союзниками – так, глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош обладает тесными связями с командой Юлии Тимошенко.

«У Яроша очень сложная ситуация. С одной стороны, он находится в лагере президента, и он всячески поддерживал Порошенко в последнее время, по крайней мере, согласно тем заявлениям, которые он делал несколько месяцев назад. А, с другой стороны, у Яроша дружеские, чуть ли не родственные отношения с кандидатом в президенты Валентином Наливайченко, который находится в обойме у Юлии Тимошенко, и вполне возможно, ещё на той неделе снимет свою кандидатуру в её пользу», – добавил Бондаренко.

Он прогнозирует, что олигарх Игорь Коломойский не вернётся на Украину ни при каком раскладе, но может сильно разочароваться в своём ставленнике – Владимире Зеленском.

«Коломойский на сегодняшний день находится в Израиле по той причине, что он боится Соединённых Штатов, и вряд ли даже после победы Зеленского он появится в Украине, поскольку это не самое надёжное место для экспериментов с американским правосудием. Если Коломойскому пришлось уехать из Швейцарии, то в Украину из Израиля он вряд ли будет возвращаться.

Но, другое дело, что у Коломойского есть свои интересы в Украине. Он хотел бы вернуть контроль над «Укрнафтой», «Приватбанком», усилить своё влияние на энергетическую отрасль и целый ряд других отраслей. Именно в этом отношении Коломойский может слегка разочароваться, потому что предложенные им кандидатуры могут быть проигнорированы, а Зеленский может начать формирование собственной политической вертикали на основе абсолютно сборной солянки людей из разных лагерей для того, чтобы усилить свои позиции», – резюмировал политолог.