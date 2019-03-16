Украинский след в новозеландской бойне

16.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Появляются всё новые и новые интересные подробности, связанные с терактом на почве национальной и религиозной ненависти, унёсшей 46 жизней в тихом новозеландском городе Крайстчёрч.

Так, внимание общественности привлекли расписные магазины к автомату, из которого террорист вёл огонь по мусульманам в мечетях, а также жетоны с нацистским «чёрным солнышком Туле», являющимся частью символики главного боевого отряда украинских неофашистов из полка «Азов».

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Британские журналисты проанализировали надписи, нанесённые террористом Брентоном Таррантом на орудия убийства. Оказалось, что «полиглота» Тарранта «вдохновили» на бойню реальные люди и события, так или иначе связанные с турецкими войнами, конфликтами или терактами против мусульман, выраженными в посланиях на английском, испанском, сербском, армянском, польском и украинском языках.

Судя по исполнению, теракт в Крайстчёрч имел для Тарранта символическое значение. Террорист наверняка возомнил себя новым крестоносцем, несущим отмщение сарацинам, захватившим священную землю европейской цивилизации. Иначе сложно объяснить, почему стрелок устроил массовое избиение мусульман в мечетях города, названного в честь Церкви Христовой, оружием с надписями, больше всего похожими на клятву мщения.

Итак, за кого и за что отомстил Таррант новозеландским мусульманам? С какими историческими личностями и событиями проводил параллели? Вот кто и что упоминается в надписях на магазинах к автомату террориста:

Хосе Эстебанес – 23-летний экстремист, осужденный в январе 2018 года на 29 лет за убийство одного из группы антифашистов, напавших на него в мадридском метро. Суд счел, что мотивом убийства стала ненависть по идейным признакам.

Милош Обилич, национальный герой сербского народа. Служил у правителя Сербии Лазаря Хребеляновича во время вторжения Османской империи на Балканы в 1389 году. По легенде, во время битвы на Косовом поле, где сербы пытались отстоять независимость, Обилич с мечом пробился к султану Мураду I и убил его, после чего был зарублен охраной султана.

Сигизмунд Люксембургский, император Священной Римской империи, король Венгрии, Германии, Чехии, Ломбардии. В начале XIV века начал крестовый поход против турок. Поход поддержал папа Бонифаций IX. Под знамена Сигизмунда собрались крестоносцы со всей Европы, но больше всего – из Франции.

Феликс Казимир Потоцкий, военный и политический деятель Речи Посполитой, представитель польского дворянского рода Потоцких. В 1698 году в Битве под Подгайцами разбил крымских татар, вассалов, подстрекаемых к набегам Османской империей.

Սարիղամիշի Ճակատամարտ – сражение при Сарыкамыше, оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск в ходе Первой Мировой войны. Исторически территория, на которой располагается Сарыкамыш, входила в состав гавара Вананд области Айрарат Великой Армении, в 1877 году включена в состав Российской империи. В битве с Третьей турецкой армии, которая состоялась в декабре 1914 года с участием также армянских добровольцев, был поголовно разбит генерал Энвер паша – один из главных виновников и организаторов геноцида армян в Османской империи.

Иосиф Владимирович Гурко, русский генерал-фельдмаршал, широко известный благодаря своим победам в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.

Vienna 1683 – 12 сентября 1683 года произошла Венская битва после двухмесячной осады столицы Австрии войском Османской империи. Победа христиан в этой битве навсегда положила конец завоевательным походам Османской империи на западноевропейские земли.

Acre 1189 – Осада Акры: важнейшее сражение Третьего крестового похода на Святую землю. В 1189 году после тяжёлой двухлетней осады, крестоносцам удалось отбить у сарацин стратегически важный город Акру, который в течение 100 лет оставался оплотом крестоносцев и столицей Иерусалимского королевства.

«За Ротерем». В период с 1997 по 2013 годы более 1400 детей в городе Ротерем неоднократно насиловали, похищали, перевозили в другие города Англии, били и запугивали мусульманские мигранты. Куда при этом смотрели зоркие власти Великобритании, до сих пор остаётся загадкой.

«За Александра Биссонетте». Биссонетте – террорист, расстрелявший мечеть в Квебеке в 2018 году.

«За Луку Траини». Траини – террорист, расстрелявший из автомобиля иммигрантов-мусульман на улицах города Мачерата (Италия) в 2018 году.

Также на одном из магазинов фигурирует некто «Павло Сергийович Лапшин».

Интересно, что британские эксперты, достаточно глубоко копнувшие исторические события и биографии упомянутых Таррантом людей, не смогли припомнить, что за «Павло Сергийович» такой послужил источником его террористического вдохновения.

В точно такую же несознанку впали и украинские СМИ, принявшие вид, будто «Павло Сергийович» – это очередной вариант «визитки Яроша». «Неуловимый Джо», если угодно.

Однако, сразу несколько источников, включая британскую Википедию, на запрос о Павле Сергийовиче Лапшине выдают информацию, что это реальный, а не вымышленный, гражданин Украины, 1988 года рождения, в 2013 году осужден судом Туманного Альбиона на пожизненный тюремный срок за убийство в Бирмингеме 82-летнего имама Мохаммеда Салима после окончания пятничной молитвы.

Интересно, что Лапшин совершил убийство на пятый день пребывания в Великобритании, что сводит на нет утверждения сетевых защитничков, будто хлопчик прибыл на учёбу в Бирмингем незамутнённым агнцем, и уже на новом месте был испорчен местными скинхедами и ультрас.

Другие источники утверждают, что Лапшин был связан с экстремистской организацией «Патриоты Украины», рекрутировавшей в свои ряды и науськивавшей футбольных фанатов нападать на иностранцев и антифашистов.

В ходе совместного британского и украинского следствия было доказано, что Лапшин готовился к проведению «акций» на протяжении трёх лет. В его квартире и на жёстком диске компьютера были найдены экстремистские и расистские материалы. Оказалось также, что Лапшин интересовался боевой химией и даже готовился устраивать взрывы, что привлекло к нему внимание украинских правоохранителей, но, как видно, не очень пристальное.

Бомба Лапшина, изъятая полицией Бирмингема

Готовые бомбы из квартиры Лапшина

На фоне событий последних пяти лет одиозная личность «Павло Сергийовича» была позабыта и затушёвана кровавыми драмами в Одессе, Мариуполе, а также преступлениями в Донбассе карателей из «Торнадо», «Айдара», «Азова» и прочей бандеровской сволочи. Но откуда-то террорист с другого края земли узнал о Лапшине?

Уже появилась информация, что мясник Таррант с другими неонацистами из Новой Зеландии и Австралии принимал участие в карательной операции «АТО» на территории ЛДНР в составе «грузинского легиона» и именно там мог услышать саги и басни «патриотов Украины», исполняемых в честь «репрессированного побратима».

Учитывая, какие неприятные последствия может принести резонансный теракт в Крайстчёрч, начала пригорать мохнатая дупа главаря «грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили, поспешившего отмежеваться от новозеландского карателя. Мамулашвили принялся бормотать заинтересовавшейся прессе, будто никогда в глаза не видел никакого Тарранта, хотя и признал, что в «легионе» воевал его предполагаемый подельник Этан Таллинг.

«Был у нас такой человек, это молодой парень, неопытный. Он пробыл на линии фронта дней 10, или даже меньше, и уехал. Он физически не выдержал той нагрузки, которая у нас была… Ранее он служил в Австралии в артиллерийских войсках», – просветил укрожуров Мамулашвили.

А чтобы подальше отвести от себя и «грузинского легиона» подозрения в якшаниях с отморозками и террористами, сообразительный Мамука принялся шамкать о «руке Москвы, которой выгодно обвинить Тарранта в связях с украинскими националистами».

«Я даже не исключаю, что таких людей, которые уезжали от нас, могут вербовать российские спецслужбы для совершения терактов, чтобы потом дискредитировать Украину и наш легион», – поддал жару Мамулашвили.

«Я не сомневаюсь, что против нас идет такая информационная война и все нам приписывают так же, как Янукович заявил, что Майдан расстреливали мы. И я не удивляюсь тому, что террористы в Новой Зеландии – это тоже мы», – поставил шах и мат «руке Москвы» бойкий грузинский легионер.

Тем временем, новозеландской полицией при обыске квартиры Тарранта был найден манифест, где экстремист приводит список стран, «которые не будут знать покоя». Помимо Новой Зеландии и Австралии в список также внесены Польша и почему-то Исландия, а также Украина.

Упоминание Украины в списке вероятной террористической угрозы не на шутку обеспокоило якшающегося с меджлисовскими и ичкерийскими боевиками киевского муфтия шейха Саида Исмагилова. И для этого беспокойства у муфтия есть определённые основания.

Показателен сам факт, что пришибленная бандеровщиной Украина и вооружённый конфликт в Донбассе магнитом притягивают к себе неофашистскую шваль со всего мира. Фанаты Брейвика (к которым относится и Таррант) со всей Европы и не только Европы, подогреваемые дегенеративной политикой собственных правительств в отношении мигрантов, оттачивают террористические навыки в боевой обстановке, после чего развозят заразу ненависти и ксенофобии в свои дома. Кроме того, вся Украина, с её беспределом, упоротостью и коррупцией властей, является соблазнительным полигоном для отработки ударов по мусульманам и другим религиозным или этническим группам.

Украина – главный рассадник неофашизма в Европе, и если уже сегодня не принять в её отношении экстренных мер всем международным сообществом, гангрена продолжит распространяться.