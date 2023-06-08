 Украинский след виден в ряде ЧП. Ситуация в мире складывается не в нашу пользу – Соскин

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Теракты на «Северных потоках», атака на «Крымский мост», уничтожение Каховской ГЭС, подрыв аммиакопровода – все это происшествия, в которых виден след Украины, и которые могут повлечь серьезные последствия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все больше информации появляется, что якобы Украина причастна к подрыву «Северных потоков». Если наложить ситуацию с «Северным потоком», подрывом «Крымского моста», беспилотники в Москве, попадание их на Кремль и в дома, и взять ситуацию с Каховской ГЭС, то для Украины, так сказать, не очень все хорошо проглядывается. Все равно установят, уже идет изучение космических снимков, изучаются эти все подробности посекундно: как, что было, временные рамки, характер взрыва. Скрыть не удастся, его природу рано или поздно все равно должны будут сказать», – сказал эксперт.

«Если выяснится, что вдруг Россия к этому непричастна, тогда, понимаете, какие дальше выводы надо делать. Пока не будем никаких предположений делать, будем ждать. Но, вместе с тем, и принимать на веру то, что нам власть рассказывает, тоже не будем, поскольку мы знаем, что власть в Украине очень лживая, и Зеленский своих обещаний не выполняет. Теперь это накладывается все. Опять произошел подрыв аммиачного трубопровода, Россия говорит, что подорвала украинская ДРГ, Украина молчит. Но факт тот, что катастрофа может быть и над Харьковской областью, поднимется огромное облако аммиака, жидкий превратится в пар и накроет весь Харьков, то будет еще одна катастрофа», – заявил Соскин.