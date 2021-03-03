Украинский снайпер убил полицейского ДНР, пытавшегося спасти детей

03.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе рядом с линией фронта оказалась группа детей. Прибывшие их эвакуировать полицейские ДНР были обстреляны украинским снайпером, один из правоохранителей погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В дежурную часть МВД ДНР города Ясиноватая в 11:30 от военнослужащих Управления Народной милиции ДНР, находящихся на боевом посту на линии боевого соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны, поступило сообщение об обнаружении группы детей между позициями ВС Украины и УНМ ДНР.

В 12:00 с целью подтверждения данного факта, а также с целью эвакуации детей и обеспечения их безопасности в район была направлена следственно-оперативная группа МВД ДНР. В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И.

Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что случаи проникновения детей непосредственно на линию боевого разграничения со стороны подконтрольной Киеву территории ранее случались неоднократно.

«Стоит обратить особое внимание, что, согласно минским договоренностям, введен полный режим прекращения огня, означающий запрет на применение любого, в том числе стрелкового вооружения.

Указанные действия украинской стороны в очередной раз продемонстрировали полное игнорирование не только Минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали и прямо указали на откровенно провокационный характер», – добавили правоохранители.