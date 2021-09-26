Украинский снайпер убил защитника Донбасса. Нанесён ответный удар

26.09.2021 22:02 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате открытого украинским снайпером прицельного огня погиб один военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.

Об этом говорится в экстренном сообщении НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 13:45 украинские боевики по приказу военного преступника Поступальского с позиций 3 батальона 24 бригады в районе населённого пункта Калиново, где ранее мы фиксировали ведение разведки беспилотным летательным аппаратом, открыли снайперский огонь по нашим позициям», – говорится в сообщении.

В результате снайперского огня погиб один защитник Донбасса.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего героя Республики», – добавили в ведомстве.

Командование украинской «Операции объединенных сил» в свою очередь заявило о потерях – один военнослужащий ВСУ «подорвался на вражеском неизвестном устройстве, получив ранение, несовместимое с жизнью».

Еще один получил огнестрельное осколочное ранение. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. Украинская сторона утверждает, что защитники республик Донбасса открыли огонь по карателям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.