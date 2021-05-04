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04.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Украинский снайпер убил защитника Донбасса

Новости УкраиныПодразделения ВСУ открыли снайперский огонь по территории ДНР, в результате которого погиб защитник Донбасса....

Подразделения ВСУ открыли снайперский огонь по территории ДНР, в результате которого погиб защитник Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник с позиций расположенных вблизи населённого пункта Водяное открыл снайперский огонь по направлению района населённого пункта Коминтерново.

С прискорбием сообщаем, что в результате снайперского огня погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

Более того, в ведомстве сообщили, что одновременно с этим ВСУ провели массированный обстрел территории ДНР, в том числе и с применением запрещённых Минскими соглашениями 120-мм миномётов.

«На Донецком направлении боевики 58-й бригады по приказу комбрига Кащенко с позиций в районе населённого пункта Пески с применением 120 мм минометов, подствольного гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли район населённого пункта Веселое.

На Мариупольском направлении каратели 128-й бригады по приказу военного преступника Гончарука, обстреляли район населённого пункта Саханка с применением 120 мм миномета, выпустив пятнадцать мин. Также боевики 128-й бригады обстреляли населённый пункт Безыменное с применением 82 мм миномета, выпустив пятнадцать мин», – добавили в пресс-службе.


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