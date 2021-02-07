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07.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
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Украинский солдат не выдержал и выстрелил себе в живот

Новости Украины

Военнослужащий одного из украинских подразделений, задействованных в карательной операции против Донбасса, не выдержав продолжительных издевательств со стороны сослуживцев, выстрелил из автомата себе в живот.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не выдержав регулярных издевательств со стороны сослуживцев и полное игнорирование со стороны командира роты, военнослужащий 35 бригады солдат Вороной решил остаток службы провести в госпитале. Не придумав ничего другого, Вороной, находясь на боевом посту, произвел выстрел в край брюшной полости из автомата АК-74. С огнестрельным ранением военнослужащий доставлен в госпиталь населённого пункта Часов Яр», – сказал Никитин.

По его словам, командиры украинских боевиков скрывают небоевые потери ВСУ, выставляя их как боевые и обвиняя в обстрелах защитников Донбасса.

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