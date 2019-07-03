03.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский солдат открыл огонь по сослуживцам во время учений

Украинский военнослужащий во время проведения учебных стрельб на полигоне в зоне проведения «ООС» без команды открыл огонь, в результате чего один его сослуживец погиб и ещё двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2 июля при проведении практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на полигоне в районе населённого пункта Дмитровка в результате нарушения требований безопасности военнослужащий бригады без команды открыл огонь в секторе ведения огня, в то время как военнослужащие, выполнившие упражнение стрельб, находились в мишенном поле. В результате происшествия один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения», – рассказал он.

Филипоненко также добавил, что для проведения разбирательства в подразделение прибыла комиссия военной службы правопорядка.

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