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14.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский солдат прострелил командиру ногу за издевательства

Проходящий службу в зоне «ООС» солдат ВСУ прострелил ногу начальнику штаба, не выдержав издевательств с его стороны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», – сообщил он.

Марочко добавил, что украинскими командирами, находящимися в зоне «ООС», движет только жажда наживы, а подчинённые, устав от постоянных поборов, унижений и оскорблений, самовольно оставляют места несения службы, совершают суициды и убивают сослуживцев.

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