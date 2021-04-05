Украинский солдат прострелил сослуживцу пах

11.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В прифронтовой зоне на Донбассе в одном из подразделений украинской карательной группировки военнослужащий в результате ссоры выстрелил своему сослуживцу в район паха.

Об инциденте в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позициях ВСУ в районе населённого пункта Шумы был зафиксирован конфликт между военнослужащими 109 батальона 10-й бригады с применением оружия, в результате чего один боевик получил огнестрельное ранение. По нашим данным, раненный находится в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз «огнестрельное пулевое ранение области паха», – сказал Никитин.

По его словам, командование попыталось скрыть произошедшее и обвинить в ранении защитников Донбасса.