Украинский солдат решил взорвать госпиталь с карателями и технику, идущую на Донбасс

23.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский военнослужащий – бывший участник АТО – оказался сторонником Русской весны, но был раскрыт СБУ, которая спровоцировала его на подрыв бронетехники, идущей в зону боевых действий против республик Донбасса.

Подробности инцидента в эфире интернет-канала «Skrypin» рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, речь идет о военном родом из Луганской области. В 2018-19 годах он служил 80-й бригаде Десантно-штурмовых войск Украины.

То ли бывший участник АТО разочаровался в увиденном в зоне боевых действий, то ли изначально являлся сторонником Русской весны, но украинские спецслужбы вычислили его благодаря участию в различных «пророссийских» группах в соцсетях.

Через один из «пабликов» СБУ стала «раскручивать» пророссийски настроенного военного.

«Военный 80-й бригады ДШВ, он был замечен в сепарских пабликах, так сказать, и его начали раскручивать наши спецслужбы. Раскрутили до того, что он действительно верил, в то, что делает, что это было одним из этапов контрольных, и его в определенный момент времени полностью под контролем спецслужб, которые вели его от начала до конца, задержали…

Все четко зафиксировано, задокументировано, все этапы. Это был уже финальный этап, когда ему дали задание условно взорвать что-то. Мы видим МОН-50, с телефонами, которые имитируют дистанционный подрыв. И он на все это пошел. Это человек, который сознательно пошел на преступление против государства с надеждой подорвать кого-то», – заявил Чмут.

Прокуратура Луганской области сообщила, что задержанный планировал взрывы в 59-м военном госпитале в Северодонецке и заложил взрывчатку на ж/д станции поселка Рубежное, где происходит выгрузка украинской военной техники.