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09.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Происшествия, Спецслужбы, Украина
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Украинский солдат сбежал из армии, опасаясь наказания за пьянку

Украинский военнослужащий, не желая терпеть регулярные наказания за пьянство, самовольно покинул место несения службы в зоне «ООС».

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 ноября 2018 года один из боевиков 122-го батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ младший сержант Домбровский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставил место несения службы вблизи населённого пункта Новосёловка, Волновахского района, и убыл на личном автотранспорте в неизвестном направлении, прихватив с собой свое оружие и боеприпасы. Местонахождение военнослужащего не известно до сих пор. В настоящее время командованием бригады и военной службой правопорядка ведутся поиски дезертира», – сообщил Эдуард Басурин.

По его мнению, данный факт связан с попыткой командования бригады хоть как-то бороться с пьянством.

«По приказу командира бригады, боевики, уличённые в употреблении алкогольных или наркотических веществ, помещаются в одиночный карцер сроком на двое суток, где их «отрезвляют» ледяной водой. За каждое повторное употребление, срок заключения задержанного увеличивается на двое суток. Так, сержант Домбровский в октябре уже дважды испытал на себе дисциплинарные меры, в связи с чем, дезертирство боевика было лишь вопросом времени», – отметил представитель оборонного ведомства.

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